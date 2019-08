Ibiza-Aufdecker: „Immer wieder zurück zur ,Krone‘“

Heinz-Christian Strache will das gesamte Video haben, Johann Gudenus hingegen würde das brisante Material, das im Frühjahr zu einem innenpolitischen Erdbeben geführt hatte, am liebsten verbieten lassen. Am Donnerstag erscheint das Buch der Ibiza-Aufdecker - mit neuen Details und einem Blick hinter die Kulissen. So räumen die beiden Journalisten der „Süddeutschen Zeitung“, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer, mit Gerüchten auf. Etwa, dass Kokain konsumiert worden sei und es in der Villa in jener Nacht auch Sex gegeben habe. Alles nicht wahr.