FPÖ kündigt die Auflösung von zwei Vereinen an

Seit dem Bekanntwerden des Ibiza-Videos samt brisantem Verdacht zur Parteienfinanzierung vergeht kein Tag ohne neue dahingehende Enthüllungen: So sind inzwischen fünf FPÖ-nahe Vereine namentlich bekannt geworden, an die Hunderttausende Euro geflossen sein sollen. Die FPÖ kündigte am Samstag an, zwei der drei am Samstag enthüllten Vereine aufzulösen, für den dritten, „Patria Austria“, kündigte Generalsekretär Christian Hafenecker - der darüber hinaus eine „mediale Hetzjagd“ beklagt - eine Prüfung durch Wirtschaftsprüfer bis Montag an. Die NEOS verweisen unterdessen auf weitere, aus ihrer Sicht verdächtige Verbindungen der Vereinsverantwortlichen und wollen per parlamentarischer Anfrage Antworten bekommen.