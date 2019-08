Messi wieder fit und gleich gewaltig unter Druck

Nach dem verpatzten Liga-Start des FC Barcelona soll es wieder einmal Lionel Messi für den spanischen Fußball-Meister richten. Der Argentinier hatte beim 0:1 in der Vorwoche in Bilbao gefehlt, dürfte seine Wadenverletzung aber auskuriert haben. Am Mittwoch kehrte der 32-Jährige ins Mannschaftstraining zurück, womit ein Einsatz am Sonntag im Camp Nou gegen Betis Sevilla wahrscheinlich ist.