Star-Rummel um Kurz auf der Schranne

Kurz strahlt in unzählige Objektive und schüttelt unentwegt Hände. Mehr als ein kurzer, freundlicher Satz geht sich kaum aus. Das rund einminütige Gespräch am Blumenstand von Margit und Blaise Sappi ist eines der längsten in den knapp 50 Minuten, die Kurz auf dem Wochenmarkt verbringt. Am Ende erhält er einen Blumenstrauß: „Er war schon letztes Jahr einmal da. Er ist so sympathisch“, lacht der Blumenhändler.