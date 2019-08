Schwangere getötet: Schiedsrichter bestreitet Tat

In der Nacht auf Samstag hatten Nachbarn Hilfeschreie aus der Wohnung einer 31-Jährigen gehört und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, bot sich ihnen ein schreckliches Bild: eine junge Frau tot in der Badewanne, ihr Baby, das in zwei Wochen zur Welt hätte kommen sollen, mit ihr im Mutterleib verstorben.