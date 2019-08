Badeunfall-Zeugen fiel Notrufnummer nicht ein!

Info-Zettel nun in Gaststätten

Rund um die Seen stehen 19 Säulen, auf denen die Notrufnummern stehen - einen Knopf mit einer direkten Verbindung zu einer Einsatzorganisation gibt es aber nicht. „Dies ist aber in ganz Oberösterreich bei den landeseigenen Badeplätzen so“, heißt es beim Land Oberösterreich. Nach dem tödlichen Unfall verteilen die Wasserretter nun Info-Zettel mit den Notrufnummern in den Gaststätten am See, damit die Alarmierung künftig besser klappt.