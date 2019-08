Flüchtlinge sollten vor Grenze ausgesetzt werden

Auf frischer Tat ertappte die Polizei in der Nacht auf Donnerstag ein Schlepperduo im Tiroler Leutasch! Die beiden verdächtigen Pakistaner wollten - wie die Polizei erst am Montag bekannt gab - insgesamt acht Personen in einem Pkw von Mailand nach Deutschland schleppen: Kurz vor der Grenze bei Scharnitz hätten die Flüchtlinge aussteigen und sich zu Fuß einen Weg nach Mittenwald bahnen sollen. Die acht Migranten wurden mittlerweile nach Italien zurückgeschoben, die Schlepper befinden sich in Innsbruck in Untersuchungshaft.