Sicherheitspartner leisteten Hilfe in der Not

Ein Mann, der unter seinem Auto eingeklemmt ist, ein Einbruch in ein altes Bahnhofsgebäude oder ein Autolenker, der mitten in der Nacht in Schlangenlinien fährt - die Sicherheitspartner sind im Ernstfall stets zur Stelle und setzen auf die Zusammenarbeit mit der Polizei. Bis 2020 sollen sie landesweit unterwegs sein.