Briten geben iranischen Öltanker in Gibraltar frei

Der Streit um den in Gibraltar seit mehr als einem Monat festgesetzten iranischen Öltanker scheint seinem Ende entgegenzusteuern: Der von Großbritannien festgesetzte iranische Tanker Grace 1 ist einem Medienbericht zufolge wieder freigegeben worden. Der Iran bestätigte die Freigabe der Grace 1 einige Stunden später. Das mit iranischem Öl beladene Schiff sei frei und werde schon bald Gibraltar verlassen, twitterte Irans Botschafter in London, Hamid Baeidinejad. Damit wächst die Hoffnung auf eine Deeskalation in dem schwelenden Konflikt zwischen dem Iran und mehreren westlichen Ländern, darunter den USA und Großbritannien.