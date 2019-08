Mikroplastik mittlerweile bis in Arktis verteilt

Höchste Menge in Bayern gemessen

Die höchste Mikroplastikmenge maßen die Wissenschaftler an einer Landstraße in Bayern mit 154.000 Partikeln je Liter, in der Arktis waren es bis zu 14.400. Je nach Region waren es unterschiedliche Arten von Kunststoff. An der Landstraße wiesen die Forscher, die ihre Studie nun in der Zeitschrift „Science Advances“ präsentierten, vor allem Kautschuk nach. Aus diesem bestehen etwa Autoreifen.