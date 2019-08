Diese Singles wollen sich im Sommer neu verlieben

Alexander, 50, Wienerwald (NÖ), Unternehmer: Bitte nur handschriftliche Bewerbungen!

Bis vor fünf Jahren war Alexander beruflich noch viel in halb Europa unterwegs. Jetzt bewegt sich der Großhändler (Fahrzeugbau) vorwiegend in Österreich und genießt gemeinsam mit Hund „Mylo“ sein selbst renoviertes Haus am Waldesrand. Was sich der 50-Jährige, der bereits einmal verheiratet war, von einer Partnerin wünscht? „Sie sollte genau wie ich warmherzig, gefühlvoll und romantisch sein.“ Und sie darf sich auch gerne fallen lassen. „Ich werde sie auffangen und an ihrer Seite sein.“ Worauf Alexander bei den Zuschriften Wert legt? „Sie sollten mit der Hand geschrieben sein. Daraus lässt sich vieles erkennen.“ Was er damit genau meint und warum er auch gern mal auf dem Balkon schläft, hat er uns bei sich zu Hause im Gespräch für krone.at erzählt.