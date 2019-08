Mega-Stau nach Straßenschäden

„Wir haben am Dienstag in einem Betonfeld Bewegungen entdeckt und mussten rasch handeln“, sagt Autobahnmeister Erwin Pfeifenberger. Durch die Sanierung musste im Baustellenbereich auf der A10 zwischen Hallein und Puch auf einem Teilstück eine Fahrspur gesperrt werden. Die Folge: Kilometerlanger Rückstau bis nach Werfen. Vor Hiefler- und Ofenauertunnel gab es eine Blockabfertigung. „Hätten wir nichts unternommen und die Betondecke wäre am Reisewochenende aufgerissen wären die Folgen noch weit aus drastischer gewesen“, so Pfeifenberger. Besonders in Golling, Kuchl und Hallein sorgte der Ausweichverkehr für Verzögerung auf der Landesstraße. Am Wochenende wird es die Umfahrungsmöglichkeit, zumindest für Urlauber, nicht geben, da die Abfahrten weiterhin gesperrt sein werden. Diese wurden jetzt vom 18. August noch bis zum Ferienende von den Behörden verlängert.