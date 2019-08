Erste Festnahme nach Explosion in Kopenhagen

Gut eine Woche nach einer Explosion vor dem Finanzamt in Kopenhagen hat die dänische Polizei ein Verdächtigen festgenommen und einen weiteren zur Fahndung ausgeschrieben. Bei dem Inhaftierten handelt es sich um einen 22 Jahre alten Schweden. Der junge Mann sei in dem Nachbarland festgesetzt worden, teilte die Hauptstadtpolizei am Mittwoch mit. Der internationale Haftbefehl wurde für einen 23-jährigen Schweden ausgestellt.