„Historisch!“ Der LASK jubelt - Koller gratuliert

Der LASK jubelt über einen historischen Erfolg! Und Marcel Koller gratuliert. Nach dem 2:1 im Hinspiel folgte nun ein 3:1-Sieg über FC Basel - die Linzer stehen damit im Play-Off zur Königsliga. In dem kommt schon am Dienstag der FC Brügge in das Gugl-Oval. Die Ismael-Truppe ist noch größerer Außenseiter als gegen die Schweizer.