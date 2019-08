Krenns Mörder sitzen länger im Gefängnis

Wieder war der Schwurgerichtssaal voll. Vereinzelte Rufe von Angehörigen waren auf die Worte eines Verteidigers zu hören, sogar Tränen zu sehen. Eine Lawine an Fragen von Verteidiger Franz Essl parierte die Neuro-Psychiaterin Adelheid Kastner durchaus mit rhetorischer Finesse. Ein verbaler Schlagabtausch, der mehr als zwei Stunden andauerte. Selbst der sonst so stoische Richter Christian Hochhauser ermahnte mehrmals, ließ viele Fragen nicht mehr zu. Meist Wiederholendes, weil Essl juristisch alles versuchte, um seinem Mandanten Richard Hemetsberger – ein gefährlicher Psychopath, so Kastner – die zusätzliche Einweisung in eine Anstalt zu ersparen.