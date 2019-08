Ex-DDR-Offizier ist das geheime WM-„Hirn“!

In elf Tagen fällt in Ottensheim der Startschuss zur Ruder-Weltmeisterschaft. Dass es überhaupt zu diesem Mega-Event in Österreich kommen wird, hat man auch einem früheren DDR-Offizier zu verdanken. Denn Bernd Schumacher kümmerte sich nicht nur um die erfolgreiche Bewerbung, der 67-jährige Deutsche ist das heimliche „Hirn“ hinter der WM.