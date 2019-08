Frequency 2019: Heiße Acts und gesunde Umwelt

An drei Tagen werden bis zu 150.000 Besucher erwartet

Los geht es heute unter anderem mit dem absoluten Shootingstar des Jahres, Billie Eilish, und den Stimmungsgaranten Sunrise Avenue und Twenty One Pilots. Bis Samstag stehen dann noch die Swedish House Mafia, Macklemore, Dimitri Vegas & Like Mike, The Offspring, Prophets Of Rage und viele, viele mehr auf einer der insgesamt sechs Bühnen. Insgesamt werden bis zu 150.000 Besucher erwartet, die Festivalpässe sind restlos ausverkauft.