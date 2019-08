Frequency-Festival kämpft gegen die Plastikflut

„Im Crew-Bereich wird es heuer keine PET-Flaschen oder Einwegbecher mehr geben“, versichert Frequency-Legende Harry Jenner. Doch auch die Festival-Besucher selber, die in der Vergangenheit sogar neue Zelte am Gelände zurückgelassen haben und auch sonst nicht gerade achtsam mit anfallendem Abfall umgegangen sind, werden in die Pflicht genommen.