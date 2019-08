Meister verfolgt mit Rekord-Mann Wöber große Pläne

Fünf Stammkicker hat Salzburg in der Transferperiode abgegeben. Der sechste dürfte Diadie Samassekou werden. Innenverteidiger gab’s unter den Abgängen beim Meister bisher nicht. Interessant daher, dass die Bullen just im Defensiv-Zentrum nachlegen wollen! Laut der spanischen Tageszeitung „Diario Sevilla“ soll der beim FC Sevilla bislang unglückliche Maxi Wöber (Meniskuseinriss im April, in einem halben Jahr sieben Liga-Einsätze) beim rot-weiß-roten Königsklassen-Starter landen.