Ex-Freundin mit Messer attackiert - Festnahme

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht auf Donnerstag in einem Lokal, in dem die aus Rumänien stammende Frau arbeitet. Gegen 1.30 Uhr kam es dort zu der tätlichen Auseinandersetzung, in die laut Polizei auch Gäste einzugreifen versuchten. In der Folge flüchtete der Mann. Die Polizei traf ihn gegen 7 Uhr an seinem Wohnort in Nüziders (Bezirk Bludenz) an. Zunächst verbarrikadierte er sich in der Wohnung, ließ sich dann aber widerstandslos festnehmen.