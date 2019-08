Bahrgehr/Mähr nach WM-Rang 27 unter Druck!

Österreichs Top-Boot mit Bargehr/Mähr bekommt nächstes Jahr beim Weltcup in Genua noch eine Chance auf das letzte Olympia-Ticket, das noch an europäische Boote geht. Vorerst geht es für sie aber in Enoshima ab 17. August mit den Pre-Olympics und anschließend mit einem Weltcup ebendort weiter. „Für uns haben die Wettkämpfe hier in Japan enttäuschend angefangen. Wir hoffen, dass wir nun die Chance auf eine Revanche bekommen, um zu zeigen, dass wir im Olympia-Feld mitsegeln können“, betonte Mähr.