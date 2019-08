Junger Raser prallt mit gestohlenem Pkw gegen Mast

Mit einem gestohlenen Auto sind junge Burschen am Montagnachmittag über die Straßen Wiens gerast und haben in der Folge einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der erst 17 Jahre alte Lenker hatte bei hoher Geschwindigkeit die Herrschaft über das Fahrzeug verloren, der Wagen prallte in der Folge gegen einen Mast.