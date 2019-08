Pilhatsch bei in Tokio über 100 Meter Rücken 14.

Die Steirerin Caroline Pilhatsch hat am Samstag beim Schwimm-Weltcup in Tokio über 100 m Rücken lediglich Rang 14 belegt. Knapp zwei Wochen nach Fixierung ihres österreichischen Rekords bei der Gwangju-WM von 1:01,07 Minuten kam die Steirerin in ihrem Vorlauf auf eine Zeit von nur 1:03,25 Minuten. Den Aufstieg ins Finale verpasste sie damit um 1,74 Sekunden.