„Rock den Centercourt!“ Schlager-Party mit Thiem

Doch Reim, der mit „Verdammt, ich lieb’ dich“ 1990 und darüber hinaus einen Mega-Hit landete, wollte und konnte die große rotweißrote Sandplatz-Nummer auch mit einem kleinen „Zusatz“ erfreuen: Dominic erhielt nach der Präsentation seiner TV-Dokumentation in Wien schon Flug und Ticket für die Schlager-Parade in Frankfurt am 23. November, diese Woche versprach der Sänger, Thiem im Backstage-Bereich zu empfangen. „Man hat mich schon öfters auf meinen äußerst fragwürdigen Musik-Geschmack angesprochen - aber darauf freu ich mich wirklich.“