SPÖ: Lercher geht mit Genossen hart ins Gericht

Nicht der erste Rüffel Lerchers an SPÖ-Basis

Lercher fiel schon in der Vergangenheit immer wieder mit harten Worten Richtung SPÖ-Basis auf. Im Februar etwa kritisierte er „den alten Streit zwischen dem angeblich rechten und dem angeblich linken Flügel unserer Partei, der uns noch nie weitergebracht hat“. Anfang Juni richtete er einen Appell an seine Partei: „Wir sollten uns auf Inhalte fokussieren. Es interessiert keinen Wähler, was wir hier gerade über die Medien diskutieren.“ Pamela Rendi-Wagner sei die gewählte Parteivorsitzende, für sie habe man sich bewusst entschieden.