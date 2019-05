Max Lercher soll über Fixticket in den Nationalrat

Nach seinem Rausschmiss kehrte Lercher in die Steiermark zurück. Zu Jahresbeginn übernahm er die Geschäftsführung der parteinahen Leykam Medien AG in Graz, außerdem blieb er Chef der SPÖ Obersteiermark West. Nun soll er in wenigen Monaten wieder nach Wien zurückkehren - und zwar als Abgeordneter. Für den Urnengang im Herbst erhält er auf der Regionalwahlliste Obersteiermark den ersten Listenplatz - und damit ein Fixticket fürs Hohe Haus.