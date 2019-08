Doskozil kritisiert „irrelevante Wahlkampfthemen“

Wer hat nun was geschreddert und wieso? Und was tun mit Parteispenden? Das waren, nebst etwaiger Klagen und Klagsdrohungen, die bisher großen Fragen dieses Wahlkampfes - sehr zum Missfallen des burgenländischen Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil (SPÖ), wie er nun via Zwischenruf kundtut.