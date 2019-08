Autoscheibe mit bloßen Händen eingeschlagen

Unglaubliche Szenen spielten sich am Donnerstag kurz vor Mittag in der Stadt Salzburg ab: Zwei Autofahrer fingen fürchterlich an zu streiten, da einer der beiden angeblich den Vorrang missachtet hat. Plötzlich stieg ein Beifahrer aus und schlug die Seitenscheibe der Fahrertüre des 58-jährigen Lenkers mit bloßen Händen ein.