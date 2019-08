2:1 reicht nicht! Mission Europa für Sturm beendet

Das Ergebnis:

SK Sturm Graz - FK Haugesund (NOR) 2:1 (1:0)

Graz, Merkur Arena, 2800 Zuschauer, SR Frischer (EST)

Tore: 1:0 (15.) Sandberg (Eigentor), 2:0 (48.) Ljubic, 2:1 (69.) Krygard

Gelbe Karte: Desler

Sturm: Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Spendlhofer, Schrammel - Ljubic (75. C. Leitgeb), Dominguez - Huspek (75. Lema), Kiteishvili, Jantscher - Röcher (26. Hosiner)

Haugesund: Sandvik - Desler, Hansen, Bergqvist, Pedersen - Sandberg (46. Kallevaag), Krygaard, Tronstad, Velde (79. Nielsen), Leite - Kone (93. Knudsen)



Hinspiel: 0:2 - Sturm mit Gesamtscore von 2:3 aus dem Europacup ausgeschieden, Haugesund spielt in der 3. Runde gegen PSV Eindhoven