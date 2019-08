Nach Banküberfall: Polizei sucht nach diesem Mann

Mit einem neuen Foto fahndet die Tiroler Polizei nach dem nach wie vor flüchtigen Räuber, der am Mittwoch in Innsbruck eine Raika-Filiale überfallen hatte. Zwar hatte der Täter versucht, seine Identität zu verschleiern, indem er erst vermummt den Überfall beging und danach wohl auch einen Regenschirm zur Wahrung seiner Anonymität aufspannte, ehe er in der Rathausgalerie verschwand. Das nun veröffentlichte Bild jedoch zeigt das Gesicht des mutmaßlichen Täters recht deutlich. Überdies wisse man mittlerweile, so die Angaben der Ermittler, dass der Mann offenbar noch am Vormittag mit einem Taxi nach Seefeld weiterfuhr.