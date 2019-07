Uber seit Dienstagabend in Wien wieder verfügbar

Der Fahrdienstvermittler Uber beendet seine Wien-Pause: Seit Dienstagabend, 21 Uhr, ist die Uber App wieder in der Bundeshauptstadt verfügbar. „Wir freuen uns, wieder zurück in Wien zu sein und allen Nutzern zwei Wochen lang 30 Prozent Rabatt auf ihre nächsten Fahrten zu schenken“, so eine Sprecherin. „Darüber hinaus werden wir uns weiterhin stark dafür einsetzen, ein guter Partner für österreichische Städte, Fahrer und Nutzer zu sein.“ Uber hatte am Donnerstag angekündigt, alle Dienste in Österreich vorübergehend einzustellen. Hintergrund war eine Gerichtsentscheidung, wonach Uber hierzulande eine Niederlassung sowie eine Gewerbeberechtigung benötigt, um seine Services anbieten zu dürfen.