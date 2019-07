Uber stellt vorübergehend alle Dienste ein

Alle Wiener Dienste betroffen, Pilotprojekte in Bundesländern auf Eis gelegt

Betroffen von der Einstellung sind alle Dienste in Wien - also UberX, Green, Black und Van. Uber testet außerdem gerade einen Markteintritt in Salzburg, Graz und Linz. Diese Pilotphase werde bis auf Weiteres ebenfalls auf Eis gelegt, so die Sprecherin.