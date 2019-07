Hörl stürmt in zweite Runde

Nach exakt 33 Minuten durften Hörl und Winter über einen 21:19 und 21:14-Sieg jubeln. Der erste Schritt in Richtung Hauptbewerb. Vom Jetlag, der den beiden Österreichern nach der Rückkehr vom Turnier in Tokio in den letzten Tagen noch Probleme bereitet hatte, war nicht mehr zu bemerken.