Die lustigsten Kommentare zum „Teigtascherl-Gate“

Dieser Fund überraschte ganz Österreich: Vergangenen Montag stieß die Polizei in Wien auf eine illegale Teigtaschen-Produktion. Mehrere Tausend der auch unter der Bezeichnung „Dim Sum“ bekannten Köstlichkeiten befanden sich in einer Wohnung in Favoriten - angeblich für den Eigenbedarf gedacht.