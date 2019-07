Tausende Teigtascherl illegal in Wien produziert

Geschmuggelte Zigaretten oder illegale Glücksspielautomaten - damit haben es Finanzpolizisten in der Regel bei ihren Einsätzen zu tun. Vergangene Woche stellten die Beamten aber etwas weit Schmackhafteres sicher: Tausende Teigtascherln, die von Chinesen in einer Wohnung im Wiener Bezirk Favoriten per Hand hergestellt worden waren.