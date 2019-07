Popocatepetl speit eine Aschewolke in den Himmel

Faszinierende Aufnahmen sind am Wochenende der mexikanischen Nationalgarde gelungen. Bei einem Kontrollflug über den Krater des Popocatepetls filmten Forscher an Bord des Flugzeugs am Samstag, wie der Vulkan eine Aschewolke in die Luft schleuderte (siehe Video oben). Bei der Eruption wurde ein sogenannter Lavadom zerstört.