„Der Weg auf den Gaisberg lohnt sich definitiv“

Es herrscht buntes Treiben am Parkplatz der Zistel-alm am Gaisberg: Man hört lautes Stimmengewirr und Hundegebell, sichtlich schwere Kameras werden in Position gebracht, die letzten Vorbereitungen getroffen. Um kurz nach halb 11 Uhr trifft Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit seiner Frau Doris Schmidauer am Startpunkt der Wanderroute ein. Am Programm: Der Gaisbergrundwanderweg.