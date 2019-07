ArnauTORvic trifft auch im 2. Liga-Spiel in China!

Österreichs Fußball-Teamspieler Marko Arnautovic hat auch in seinem zweiten Meisterschaftsspiel für Shanghai SIPG ein Tor erzielt! Der Stürmer traf am Samstag beim 1:1 auswärts gegen Wuhan Zall in der 23. Minute zum 1:1-Endstand. Arnautovic stand erstmals in der Startelf und wurde in der Pause ausgetauscht.