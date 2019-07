Wo können sich Freiwillige für Stadionwald melden?

Wo können sich Freiwillige melden, die bei Ihrem Stadionwald-Kunstprojekt gerne mitarbeiten wollen?

Entweder vor Ort in der Villa For Forest am Viktringer Ring 21 in Klagenfurt, natürlich findet man diesbezüglich auch alle Infos auf unserer Homepage oder man schreibt uns unter: info@forforest.net.