„Hirnfressende“ Amöben töten Mann nach Bad in See

Ansteckungsgefahr eigentlich niedrig

Die Amöben halten sich für gewöhnlich in warmen Gewässern auf und sind recht häufig in Seen anzutreffen. Trotzdem ist die Ansteckungsgefahr sehr niedrig: In den Vereinigten Staaten haben sich laut Angaben der US-Bundesbehörde Centers for Disease Control (CDC) zwischen 1962 und 2018 gerade einmal 145 Menschen mit der Krankheit infiziert.