Motocross-Ass setzt bei WM auch auf seine Freundin

Zurück in Spur

Die er auch von seinem Schwiegervater in spe bekommt. Denn Lisas Papa ist – wenn er nicht mit Pascal unterwegs ist – als Mechaniker im Einsatz. Bei Saisonkosten von bis zu 80.000 € auch eine finanzielle Erleichterung für den KTM-Pilot. Der in Loket nach seiner im Mai erlittenen Gehirnerschütterung wieder zurück in die Spur finden will. „Die Saison war geprägt durch viele Ups und Downs, jetzt will ich wieder in die Punkteränge“, so Sandner.