„Nur Wiener sollen kostenlos in Wien parken“

„An Stadtgrenze abfangen“

„Jene Personen, die nur zum Arbeiten in die Stadt kommen wollen, gehören mit ihren Autos schon an der Stadtgrenze abgefangen“, sagt der Bezirkschef und fordert mehr Park-and-Ride-Anlagen an den Wiener Stadtgrenzen. Wiener mit Hauptwohnsitz sollen dafür in der ganzen Stadt parken können.