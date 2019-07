Linzer sperrte Freundin ein: Tagelang misshandelt!

Ein 17-Jähriger soll bereits Ende April seine damalige Freundin in seiner Wohnung in Linz tagelang eingesperrt und mehrmals verprügelt haben. Am sechsten Tag gelang der schwer verletzten 19-Jährigen die Flucht. Nun drohen dem Burschen unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Freiheitsentziehung bis zu fünf Jahre Haft. Der Prozess findet am 8. August in Linz statt.