Trotz Notbremse: Westbahn will keine Jobs abbauen

Die mehrheitlich private Westbahn hatte am Montag angekündigt, ab Dezember nur noch halb so viele Züge wie bisher auf der Strecke Wien-Salzburg anzubieten, also Fahrten im Stundentakt statt wie bisher jede halbe Stunde. Als Gründe wurden der Verkauf von Zugmaterial an die Deutsche Bahn und die angehäuften hohen Verluste genannt. Voraussichtlich 2021 soll dann der Halbstundentakt mit neuen Zügen wieder aufgenommen werden.