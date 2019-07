Illegale Moschee in Wien? Baupolizei ermittelt

Auf einem Betriebsgelände in Wien-Simmering soll sich eine illegale Moschee befinden. Die Baupolizei hat bereits Ermittlungen eingeleitet. Erhärtet sich der Verdacht, dass die Gebetsräumlichkeiten ohne Genehmigung betrieben werden, werde ein Strafverfahren eingeleitet, sagte Baupolizei-Leiter Gerhard Cech am Dienstag. Einem Zeitungsbericht zufolge war ein erster Besuch der Behörde am Montag erfolglos. Man habe das Gebäude versperrt vorgefunden.