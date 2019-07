Hamburg: Thiem ballert sich ins Achtelfinale

Gegen Fucsovics, der in Runde eins den Deutschen Philipp Kohlschreiber ausgeschaltet hatte, hat Thiem beide bisherigen Partien gewonnen. Sie liegen allerdings schon eine Weile zurück: 2012 siegte Thiem auf Future-Ebene in Marokko und einmal in der Qualifikation für Barcelona vor fünf Jahren, jeweils in zwei Sätzen. Fucsovics hat dieses Jahr in Sofia erst im Endspiel verloren und ist aktuell Weltranglisten-50. 2018 hatte der 27-Jährige in Genf seinen bisher einzigen ATP-Titel geholt. Das Match gegen Fucsovics steigt am Mittwoch als drittes Spiel auf dem Center Court nicht vor 15 Uhr.