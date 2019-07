Frau vergewaltigt? Keine Anklage gegen Ronaldo!

Im Fall des Vergewaltigungsvorwurfs gegen Superstar Cristiano Ronaldo will die Staatsanwaltschaft des Clark County im US-Bundestaat Nevada keine Anklage erheben. Der Fall werde mangels an zweifelsfreien Beweisen nicht weiter strafrechtlich verfolgt, hieß es am Montag aus der Bezirksstaatsanwaltschaft in Las Vegas.