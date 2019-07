Stichattacken: Wer kennt das „Phantom“ von Wien?

Es war am 16. Juli gegen 19.15 Uhr. Der etwa 25 Jahre alte und 1,75 Meter große Mann - mit kurzen, dunklen Haaren und einem roten T-Shirt bekleidet - ging plötzlich auf dem Humboldtplatz auf sein erstes Opfer los: eine 40 Jahre alte Serbin. Der Unbekannte stach ihr mit einer zerbrochenen Flasche in den Nacken. Minuten später ging er auf eine 21-jährige Syrerin los und rammte ihr die scharfen Scherben in die Brust. Die Schwangere sackte blutüberströmt zusammen.