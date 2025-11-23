Den Aufstieg schon abhaken? „Das sind nicht wir!“

Für Kapitän Marin Martinovic war gleich nach Matchende klar: „Schade, dass wir es aus der Hand gegeben haben. Aber wir geben sicher nicht auf, werden im Rückspiel noch alles probieren.“ Am Sonntag wollen Keeper Oleksii Novikov, zuletzt in Ukraines Nationalteam, und Co. am Plattensee das -3 wettmachen und doch noch ein kleines Handballwunder schaffen. Aber klar: Balatonfüredi ist jetzt der klare Favorit auf den Aufstieg.