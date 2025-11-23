Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fivers bereit

Den Aufstieg schon abhaken? „Das sind nicht wir!“

Sport
23.11.2025 11:34
Die Fivers um Florentin Dvorak sind gefordert.
Die Fivers um Florentin Dvorak sind gefordert.(Bild: Fivers)

Daheim 31:34 verloren! Aber 40 Minuten stark gespielt, mit bis zu sechs Toren Vorsprung geführt. Das kann den Fivers vor dem Drittrunden-Rückspiel im European Cup Sonntag (18) bei Balatonfüredi Mut machen. „Alles ist möglich“, so Kapitän Marin Martinovic. „Wir geben nicht auf, das sind nicht wir.“

0 Kommentare

Was war das für ein Start! Da brauste der Fivers-Express samt 17:13-Halbzeitführung durch die Hollgasse, ließ auf der Anzeigentafel gar ein +6 aufleuchten und die Gäste von Balatonfüredi rätselnd dastehend. Allerdings gingen die Ungarn, vorige Saison Liga-Fünfter, nach gut 40 Minuten selbst in Führung und spielten das Hinrundenmatch gegen tapfer kämpfende Margaretner mit 34:31 heim.

Auch Keeper Oleksii Novikov wird gefordert sein.
Auch Keeper Oleksii Novikov wird gefordert sein.(Bild: Fivers)

Für Kapitän Marin Martinovic war gleich nach Matchende klar: „Schade, dass wir es aus der Hand gegeben haben. Aber wir geben sicher nicht auf, werden im Rückspiel noch alles probieren.“ Am Sonntag wollen Keeper Oleksii Novikov, zuletzt in Ukraines Nationalteam, und Co. am Plattensee das -3 wettmachen und doch noch ein kleines Handballwunder schaffen. Aber klar: Balatonfüredi ist jetzt der klare Favorit auf den Aufstieg.

Trainer Peter Eckl.
Trainer Peter Eckl.(Bild: GEPA)

Für Trainer Peter Eckl, der mit den Gangel-Brüdern, Weiser etc. weiter einige Ausfälle hat, steht fest: „Wir haben Balatonfüredi daheim mit unserem Tempo und unserer Leidenschaft lange Zeit überrascht, führten zwischenzeitlich deutlich. Dass die Ungarn aber eine starke Truppe mit langer Bank sind, haben sie dann mit Fortdauer des Spiels gezeigt. Das war lehrreich für uns.“

Vorne wie hinten konsequent sein

Wichtig sei, mit den Chancen noch konsequenter umzugehen und in der Deckung nie nachzulassen. „In Balatonfüred wird das mit Sicherheit nicht einfacher für uns“, so Eckl. „Wir wollen dort aber zeigen, dass wir uns noch nicht aufgegeben haben und unsere junge Truppe den nächsten Schritt nach vorne machen möchte.“

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ungarn
Aufstieg
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
179.719 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
132.975 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
121.166 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Sport
Fivers bereit
Den Aufstieg schon abhaken? „Das sind nicht wir!“
Bundesliga im Ticker
SK Rapid gegen den GAK ab 17 Uhr LIVE
Umkämpfte Partie
Austria zittert sich zu Sieg gegen Blau-Weiß Linz
Krone Plus Logo
Erstes Länderspiel
Premiere! Rugby-Damen fordern Tschechien
Basketball-Spektakel
„Wir hätten auch die Stadthalle füllen können“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf