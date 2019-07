Das Mädchen und der Mieter von Tür Nummer 2

Dem Zwischenfall in dem Lokal folgten - das belegen Handyauswertungen - Beschimpfungen des Mannes, an Elena. Per SMS und per Sprachnachrichten. Der 42-Jährige sei, so die Wirtin, „dann noch ein paar Mal alleine bei mir zu Gast gewesen. Er erzählte, dass die Firma, für die er arbeitete, in Konkurs gegangen wäre, er einen neuen Job in Graz in Aussicht hätte und daher von Deutschlandsberg wegziehen werde.“ Ähnliches berichtete er einer Nachbarin: „Er sagte, er müsse sich in naher Zukunft beruflich - damit auch örtlich verändern.“ Fakt ist allerdings: Der Metallbetrieb, für den er tätig war, floriert. „Und Manfred“, erzählt ein Kollege von ihm, „war gerade erst befördert worden.“